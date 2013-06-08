هولاند لليابانيين: عليكم إدراك أن أزمة اليورو انتهت

تعهد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم، في طوكيو بأن يكون "عاملا فاعلا أكبر" من أجل إنجاح المفاوضات حول اتفاق للتبادل الحر بين اليابان والاتحاد الأوروبي، داعيا اليابانيين إلى أن "يدركوا أن أزمة منطقة اليورو انتهت".

وقال هولاند أمام شخصيات رسمية ورجال أعمال أوروبيين ويابانيين "سأكون عاملاً فاعلاً أكبر للتوصل إلى اتفاق للشراكة الاقتصادية بين أوروبا واليابان".

وأكد أن إبرام شراكة بين اليابان وأوروبا "سيكون اقتصاديا جيدا لأوروبا، وممتازا لليابان".

وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة أن تتخذ أوروبا كل الإجراءات لتعزيز النمو كما تفعل حكومة شينزو ابيه في اليابان التي تولت السلطة قبل ستة أشهر، بدلا من التقشف.

وتابع أنه "يؤيد" هذه السياسة الاقتصادية التي توصف بسياسة "الأسهم الثلاثة" (تعزيز الميزانية وليونة نقدية واستراتيجية نمو) لأنها موجهة لتحقيق نمو.