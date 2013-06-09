الكويت تدرس تمويل مشاريع في مصر بمليارات الدولارات

كشفت مصادر وزارية عن توجّه مجلس الوزراء الكويتي لدراسة مقترح تمويل مشاريع مصرية بمليارات الدولارات، عن طريق نظام الصكوك، وفي مجالات الكهرباء والنقل والتموين والصناعة، وذلك بعد أن قام الجانب المصري بعرض فكرة عامة حول المشاريع المقرر طرحها في مصر التي أظهرت تميزها وانخفاض مخاطرها، الأمر الذي لقي قبولاً مبدئياً من الجانب الكويتي للدخول في مثل هذه المشاريع.

وأفادت المصادر التي تحدثت لصحيفة "الأنباء" بأن بعض مسؤولي الحكومة المصرية سيقومون بزيارة الكويت خلال الأيام القليلة المقبلة بغرض الاجتماع مع عدة جهات وزارية بالكويت منها وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار لبحث جدوى تلك المشاريع التي يقدر حجمها بمليارات الدولارات، حسب قول المصدر.

وأوضحت أن الزيارة تستهدف استعراض خطة التمويل بالصكوك وآلية التعامل بها والعوائد المتوقعة من الدخول فيها، على أن تقوم الجهات الحكومية الكويتية بدراسة مدى جدوى المشاريع المعروضة وإمكانية الدخول فيها بما لا يتعارض مع المعايير الموضوعة للدخول في الاستثمارات الخارجية من ناحية المخاطر والعوائد المتوقعة خلال فترة محددة.