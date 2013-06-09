المغرب يخصص مليون متر لإنشاء مدينة صناعية سعودية

قررت الحكومة المغربية تخصيص مساحة 100 هكتار (مليون متر مربع) لإنشاء مدينة صناعية سعودية بمدينة القنيطرة بالقرب من الرباط.

وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي محمد الحمادي لصحيفة الجزيرة السعودية إن وزارة النقل والتجهيز المغربية قد أعلنت عن ذلك عبر تصريح لوزير النقل والتجهيز المغربي عبدالعزيز رباح على هامش الملتقى الخليجي المغربي، الذي استضافته مدينة طنجة مؤخراً ودعا الحمادي المستثمرين إلى اقتناص مثل هذه الفرص التي تعكس تشجيع المغرب للاستثمارات السعودية.

وبحث رجال الأعمال السعوديون برئاسة الحمادي مع نظرائهم المغاربة، خلال الملتقى سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأشار الحمادي إلى أن مشاركة رجال الأعمال السعوديين في الملتقى جاءت انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تجمع القيادتين والشعبين في البلدين الشقيقين، منوهاً بأن برنامج الوفد السعودي كان حافلاً باللقاءات مع المسؤولين ورجال الأعمال المغاربة، وذلك بهدف تنمية العلاقات الاستثمارية والتجارية المشتركة بين المملكتين.

ولفت إلى أن من أبرز تلك اللقاءات انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال السعودي المغربي المشترك بمقر الاتحاد العام لمقاولات بالدار البيضاء بحضور السيد خالد بن جلون، رئيس الجانب المغربي بمجلس الأعمال المغربي السعودي وعدد كبير من رجال الأعمال من البلدين، حيث تم خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية واستعراض الفرص المتاحة التي يقدّمها اقتصادا البلدين، إلى جانب بحث فرص التعاون الثنائي في مجال مشروعات المدن الصناعية والاقتصادية المختلفة لإقامة مشروعات استثمارية وصناعية، بالإضافة إلى مشاركة رجال الأعمال في مشروعات أخرى مشتركة تسهم في تعزيز التعاون والتبادل التجاري القائم.

كما تناول الاجتماع أهم المواضيع التي نوقشت خلال الملتقى الخليجي المغربي للاستثمار والمعرض المصاحب، حيث تم التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال وتشكيل لجنة منبثقة عنه لمتابعة النتائج والتوصيات، والعمل على إنشاء خط نقل بحري مباشرة بين المملكة والمغرب العربي، وزيادة التبادل التجاري عبر المشاركة في المعارض التجارية وتنظيم وفود تجارية واستثمارية لعرض فرص التعاون المقترحة من الجانبين لاستقطاب استثمارات جديدة وتشجيع دخول المستثمرين في البلدين، إضافة إلى اقتراح مشروع عمل مشترك للمجلس للعام 2013.