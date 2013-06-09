تأجيل محاكمة جمال وعلاء مبارك في قضية التلاعب بالبورصة

قررت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم تأجيل محاكمة كل من جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس المصري السابق لاتهامهما في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد إلى جلسة الثلاثاء المقبل، بناء على طلب النيابة العامة لتقديم مستندات خاصة بالتحقيقات التكميلية ومناقشة الشاهد الأول.

ويواجه نجلا مبارك و6 آخرون من رجال الأعمال ومسؤولون وأعضاء سابقون بمجلس إدارة "البنك الوطني" اتهامات بالحصول على مبالغ مالية بغير حق بلغ إجمالها 2.051 مليار جنيه، من بيع "البنك الوطني".

ووفقاً لصحيفة "الشروق المصرية"، فقد طالب ممثل النيابة العامة المستشار محمود الحفناوي المحكمة منح النيابة أجلا قصيرا حتى يوم الثلاثاء لتقديم مستندات هامة في الدعوى، كما قدم للمحكمة نماذج الحبس الاحتياطي في القضية، والصادرة بتاريخ 9 فبراير/شباط من العام الماضي متضمنة البدء في التنفيذ في أعقاب انتهاء الحبس الاحتياطي في القضية التي يحاكمون فيها والمعروفة بمحاكمة القرن.

من جانبه، قال فريد الديب المحامي عن علاء وجمال مبارك إنهما جرى حبسها على ذمة "جنحة"، وإنه بمجرد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي يتم إخلاء سبيلهما بقوة القانون ولا يعتد بأي قرار آخر بحبسهما احتياطيا على ذمة القضية.. مؤكداً سقوط فترة حبسهما احتياطيا بقوة القانون، وتمسك بإخلاء سبيلهما على ذمة القضية.