15 مليار دولار تجارة بينية بين الإمارات والعراق

قال خالد علي البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، خلال زيادة وفد رسمي عراقي للهيئة الاتحادية للجمارك إن تجربة دولة الإمارات في مجال النظام المالي تعد تجربة رائدة على مستوى العالم، وأثبتت الدولة نجاحاً كبيراً في تطبيق الميزانية الصفرية ومراقبة الأداء المالي للحكومة الاتحادية في وقت فشلت فيه دول كبرى في تطبيق هذا النظام .

أشار البستاني إلى أن نجاح الحكومة في تطبيق النظام المالي وضبط النفقات في ظل الأزمة المالية العالمية يرجع إلى توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تطبيق أفضل الممارسات المالية العالمية على مستوى الوزارات والمؤسسات الاتحادية، وفقاً لصحيفة "الخليج".

ورحب مدير عام الهيئة بالإنابة بزيارة الوفد العراقي، مشيراً إلى أن الدولتين تربطهما علاقات متميزة المستوى الاقتصادي والتجاري، ويمثل العراق أحد الشركاء التجاريين الرئيسين للدولة على مستوى العالم العربي وفقاً لإحصاءات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة .

وأشار إلى أن إجمالي قيمة التجارة البينية بين دولة الإمارات وجمهورية العراق بلغ 88 مليار درهم، أي ما يعادل 15 مليار دولار أميركي، خلال الفترة من 2008 وحتى نهاية سبتمبر/أيلول 2012 مؤكداً أن العراق يمثل أحد أهم أسواق إعادة التصدير لدولة الإمارات، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير خلال الفترة المذكورة 59 مليار درهم من إجمالي التجارة البينية .

وأوضح البستاني أن العراق يحتل المرتبة الخامسة عشرة في قائمة الشركاء التجاريين الدوليين من حيث إجمالي التجارة الخارجية المباشرة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 بينما يحتل المرتبة السادسة في بند إعادة التصدير، والسابعة عشرة في بند الاستيراد، والثانية عشرة في بند الصادرات .

ولفت إلى أن العراق يحتل مرتبة متقدمة في قائمة الشركاء التجاريين على مستوى الوطن العربي خلال السنوات الأخيرة، كاشفاً النقاب عن بلوغه المركز الثالث من حيث إجمالي قيمة التجارة غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 .

وخلال الزيارة استعرض محمد إبراهيم المرزوقي، مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون المالية، رؤية ورسالة الهيئة وكيفية تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة في ظل النظام المالي الذي يقوم على الميزانية الصفرية .