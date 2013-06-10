السعودية تعتزم إنشاء مدينة للحجاج على 1.6 مليون متر

أعلن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز صدور توجيهات ملكية إلى وزارة المالية ومن خلال صناديق الدولة الاستثمارية وبالتنسيق مع الجهات المختصة بإنشاء مدينة استقبال وتوزيع الحجاج والمعتمرين.

وستقام المدينة على الأرض الواقعة على طريق الهجرة، التي تزيد مساحتها على 1.6 مليون متر مربع، وتقع على مقربة من المسجد النبوي، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وقال بن سلمان إن المشروع يحتوي على محطة للنقل والقطار ومقرات للجهات المساندة خاصة المتعلقة بالزوار، ومستشفى بسعة 400 سرير، إضافةً إلى المشروع الأساسي المكون من فنادق ودور إيواء لاستيعاب شرائح متعددة من النزلاء تقدر بحدود 200 ألف نزيل.