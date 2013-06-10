"فايبر" يعود للعمل في السعودية بعد أيام من حجبه

أكد متعاملون ومختص في قطاع الاتصالات عودة تطبيق "فايبر" للعمل في السعودية على شبكة "واي فاي" بشكل جيد، وذلك في تخط للحظر المفروض من قبل هيئة الاتصالات السعودية، والذي بدأ الأربعاء الماضي.

وتقدر الشركة المالكة لتطبيق فايبر عدد المستخدمين في السعودية بنحو 10 ملايين مستخدم، فيما يصل العدد الإجمالي لمستخدمي التطبيق في العالم نحو 200 مليون مستخدم.

وكان مؤسس فايبر قد تحدى هيئة الاتصالات ووعد مستخدمي التطبيق بإطلاق حلول في غضون أسبوعين تتيح للعملاء تخطي الحجب المفروض من قبل الهيئة.

وتداول اليوم نشطاء على موقع تويتر أنباء عودة تطبيق فايبر للعمل في السعودية، وجاء هاشتاق # إلغاء_حجب_فايبر الأكثر تداولاً في السعودية.

وتملك تطبيق "فايبر" شركة "فايبر ميديا" ومقرها جزيرة قبرص، كما يوجد لها مراكز تطوير في إسرائيل وروسيا البيضاء. ومؤسس الشركة تالمون ماركو، أميركي إسرائيلي الجنسية تخرج في جامعة تل أبيب في علوم الحاسوب عام 1999، وهو المؤسس المشارك والرئيس السابق لشركة "آي ميش" المطورة لتطبيق بالاسم ذاته لمشاركة الملفات.

وحول ما إذا كانت هيئة الاتصالات السعودية رفعت الحجب المفروض على فايبر رفض المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية سلطان المالك إعطاء أية تفاصيل لـ"العربية.نت".

وقال سلطان المالك رداً على رسالة لـ"العربية.نت" "أي خبر لدى الهيئة يكون من خلال بيانات رسمية".

وانتقد مختص في قطاع الاتصالات رفض نشر اسمه موقف الهيئة، وقال إن "إعلان الهيئة عدم استيفاء التطبيق للمتطلبات الفنية كلام غير مقنع، وعلى الهيئة أن تغير خطابها الإعلامي وأن تعلن للمستخدمين صراحة إن كانت جهات متطرفة تستفيد من التطبيق ما يضر مصلحة الوطن".

وأضاف المختص "السعوديون الذين يستخدمون تطبيق فايبر سيعلون مصلحة الوطن على مصالحهم الخاصة في حال تغير الخطاب الإعلامي، ومن تلقاء أنفسهم لن يستخدموا أية برامج تضر بالمصلحة العامة".

وتوقع الخبير المختص أن تتوصل هيئة الاتصالات السعودي إلى حل مع الشركة يدفع باتجاه تقنين البرنامج بشكل يرضي الطرفين.