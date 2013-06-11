الكويت تقرر إصدار "أوراق نقدية" جديدة بكل الفئات

قررت الحكومة الكويتية طباعة أوراق نقدية جديدة خلال الفترة المقبلة، بحسب صحيفة الوطن الكويتية.

وأصدر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي قراره بالموافقة على تطوير الإصدار النقدي الحالي، وقيام "البنك المركزي" باستكمال الخطوات التنفيذية اللازمة في هذا الشأن.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة مصطفى جاسم الشمالي ومحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل عرضا على مجلس الوزراء، توصية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بشأن تطوير إصدار نقدي جديد للعملة الكويتية، حيث تم استعراض العلامات الأمنية التي يتضمنها الإصدار الجديد، والمزايا الأخرى التي تواكب تطورات صناعة الأوراق النقدية.