3 ملايين مصري يعملون بالخليج غالبيتهم في السعودية

أكد رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء‏ المصري الدكتور ياسر علي،‏ أن مصر تعمل على دعم التواصل مع دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز العلاقات المتبادلة على المستويين الرسمي والشعبي، وتعمل على تنشيط التبادل التجاري والثقافي بما يدعم العلاقات المصرية الخليجية‏.‏

وقال علي خلال ورشة عمل عقدها المركز حول السياسة الخارجية المصرية تجاه دول الخليج، إن التقديرات تشير إلى أن ما يزيد على 3 ملايين مصري يعملون في الخليج.

وأشار في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الأهرام، إلى أن حجم الاستثمارات الخليجية في مصر عام 2012 بلغ نحو 346 مليون دولار، وهو ما يمثل 91% من إجمالي الاستثمارات العربية في مصر، وتأتي كل من الإمارات والسعودية وقطر في المقدمة بالنسبة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

وأضاف أنه وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن 82% من عقود العمل التي أبرمها المصريون في الخارج سنة 2011 كانت في دول الخليج، وأن 57.5% من هذه العقود كانت في السعودية.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الخليجية في مصر عام 2012 تقدر بنحو 346 مليون دولار، وهو ما يمثل 91% من إجمالي الاستثمارات العربية في مصر، وتأتي كل من الإمارات والسعودية وقطر في المقدمة بالنسبة إلي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

واستعرض الدكتور عبد المنعم سعيد مدير المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية، تاريخ العلاقات بين مصر ودول الخليج، مؤكدا وجود بعض المشاكل رغم وجود مصالح اقتصادية وإستراتيجية هامة بين الطرفين.