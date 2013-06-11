45 مليار دولار استثمار متوقع بالسكك الحديدية السعودية

توقع مختصون أن تستثمر السعودية 45 مليار دولار لتأسيس شبكات السكك الحديدية في مختلف أنحاء السعودية، تتضمن الجسر البري السعودي وخط السكة الحديدية الشمال - الجنوب، وقطار الحرمين السريع وقطار دول مجلس التعاون الخليجي وقطار الرياض الكهربائي الخفيف ومترو مكة.

وتوقعوا في حديثهم مع صحيفة الشرق الأوسط، أن يبلغ مجمل مجموع أطوال مشاريع السكك الحديدية 7 آلاف كيلومترا لتشكيل شبكة متكاملة من السكك الحديدية للمسافرين في السعودية، مع توقعات بزيادة عدد المسافرين عبر السكك الحديدية بأن يبلغ 3.4 مليون مسافر بحلول عام 2014 مستخدمين المنظومة الحالية للسكك الحديدية، خط الشمال - الجنوب وقطار الحرمين السريع.

من ناحيته قال ربيع عوادي، رئيس قسم تطوير الأعمال لحلول النقل في مجموعة أعمال هواوي إنتربرايز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "ستشهد البنى التحتية لقطاع النقل في الشرق الأوسط - وخصوصا السعودية - تحولا جذريا خلال الأعوام العشرة المقبلة، وتقدر توقعات السوق أن تبلغ قيمة مشاريع أنظمة اتصالات السكك الحديدية عدة مئات ملايين الدولارات".

وزاد أن مستقبل السكك الحديدية في المنطقة، يعتمد بشكل كبير على إمكانات تكنولوجيا الجيل الرابع لديها، كون هذه التكنولوجيا تعتبر العمود الفقري لجميع أنظمة اتصالات القطارات، لافتا إلى ضرورة استكشاف ميزات أكثر تطورا للسكك الحديدية بناء على تكنولوجيا الحلول التطويرية طويلة الأمد (إل تي إي)، التي تحمل في طياتها إمكانية المشاركة بفاعلية في تحقيق رؤية التمكن من دمج جميع شبكات قطارات دول مجلس التعاون الخليجي كليا في نظام واحد للبنية التحتية للاتصالات.

وفي السياق نفسه أكد المهندس محمد عبد الرحيم المتخصص في تكنولوجيا شبكات السكك الحديد، أن الشبكات اللاسلكية على متن القطارات، والتي تقوم على تكنولوجيا الجيل الرابع، تسهم في تعزيز تجربة الركاب على متن القطارات عالية السرعة، وذلك من خلال توفير الاتصال بالإنترنت ذات النطاق العريض والتغطية للهواتف المحمولة على متن القطار، وعبر تمكين مكالمات الفيديو مع المنازل والاتصال بالمكاتب عبر الشبكات اللاسلكية أو الخلوية.

ويمكن للركاب أيضا متابعة خط سير الرحلة عن طريق أنظمة متكاملة للجدولة والتذاكر، والمتاحة عن طريق تحميل تطبيق على هواتفهم الذكية.

كما سيتمكن مشغلو السكك الحديدية من تبادل المعلومات حول الرحلات والركاب وحالة القطار، فضلا عن المراقبة الدقيقة لقضايا الأمن باستخدام أحدث معدات المراقبة بتقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة (سي سي تي في).

وكان خبراء السكك الحديدية في "هواوي" لدى مشاركتهم في مؤتمر متخصص بتكنولوجيا قطاع النقل والسكك الحديدية عقد مؤخرا في الرياض، قد عرضوا مختلف أبعاد دور تكنولوجيا اتصالات الجيل الرابع على صعيد التحسين والتطور الجذري للتجربة التي يمكن أن يعيشها المسافر على متن القطار، مركزين على تكنولوجيا النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (جي إس إم آر)، التي تعتبر نظام اتصال موثوق وآمن مطور خصيصا للقطارات ليتيح اتصالا سلسا بين سائقي القطارات ومراكز التحكم على منصات المحطات.

وتم خلال الحدث مناقشة حلول تقنيات نقل البيانات (داتاكوم)، وشبكات النقل وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكل من خطوط المترو والقطار، بالإضافة إلى مناقشة حلول المراقبة عبر الفيديو كأحد التقنيات الهامة لبناء وتشغيل البنى التحتية العصرية للسكك الحديدية.