"سامسونج" يكتسح "آيفون" و"بلاك بيري" في السوق المصري

قلل عاملون في محال تجارية في مصر من حجم مبيعات أجهزة آيفون وبلاك بيري، وقالوا إن هواتف سامسونج تستحوذ على أعلى نسب مبيعات في مصر.

وفيما تستحوذ الهواتف الصينية على نصيب كبير في السوق المصري، تليها هواتف نوكيا، تظل سامسونج هي الأكثر مبيعا في مصر، حيث انتشر الإقبال على الهواتف التي تعمل بتطبيقات "أندرويد" والتي تتيح استخدام الإنترنت على الهواتف المحمولة.

وقال حاتم حسان، صاحب محل اتصالات بمنطقة وسط القاهرة، إنه لا يمكن مقارنة مبيعات هواتف سامسونج بأي هواتف أخرى، حيث تستحوذ على ما لا يقل عن 60% من إجمالي مبيعات الهواتف المحمولة في مصر.

وأوضح أن المصريين قبل ذلك كانوا يفضلون اقتناء هواتف نوكيا، ولكن بسبب ارتفاع أسعارها أصبحت مبيعاتها محدودة، ومع تطوير شركة سامسونج لهواتفها المحمولة زاد الإقبال على شراء هواتفها التي تحتوي على مجموعة كبيرة من الاختيارات التي تناسب كافة شرائح المصريين، حيث يمكن اقتناء هاتف سامسونج به كل الامتيازات بسعر لا يتجاوز ألف جنيه أي ما يعادل 150 دولارا تقريباً.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الاتصالات المصرية، فإن حجم الاستثمارات في قطاع الاتصالات وصل إلى نحو 45 مليار جنيه، حتى نهاية العام الماضي، وإن عدد مستخدمي الهواتف المحمولة انخفض من نحو 96.11 مليون مشترك إلى نحو 94.47 مليون فقط بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأوضح الشيخ عمار، صاحب محل هواتف محمولة، أن المحرك الرئيسي لمبيعات سامسونج هو أسعارها المنخفضة مقارنة بأسعار الهواتف الأخرى مثل نوكيا أو غيرها من الشركات، أما آيفون فلم ينتشر حتى الآن في السوق المصري، ولا تتجاوز مبيعاته على المدن فقط، فيما تظل مبيعات هواتف بلاك بيري محدودة جداً، حيث إن تطبيقاته غير معروفة بالنسبة لكثير من المستخدمين.

وأشار إلى أن الهواتف الصينية أيضاً تستحوذ على حصة كبيرة في السوق المصري، خاصة وأن جميع الهواتف سواء كانت سامسونج أو آيفون أو بلاك بيري يمكن الحصول على النسخة الصينية منها بأسعار لا تتجاوز مائتي جنيه، بما يعادل 30 دولارا فقط، لكن هذه الهواتف تنتشر بشكل كبير في الأحياء الشعبية والمناطق الفقيرة.