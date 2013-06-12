4000 مستخدم جديد للإنترنت في السعودية كل 24 ساعة

ارتفعت نسبة انتشار استخدام شبكة "الإنترنت" في السعودية بمعدلات عالية لتقفز من 5 في المائة عام 2001 إلى 55 في المائة في الربع الأول من هذا العام 2013، في الوقت الذي تزايدت فيه أعداد المستخدمين يومياً بمعدل أربعة آلاف مستخدم.

وكشف سلطان المالك، المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات، في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية"، أن إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية قدر بنحو 16.2 مليون مستخدم، بزيادة تتجاوز 400 ألف مستخدم عن آخر إحصائية تقديرية أجرتها الهيئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وأشار إلى أن الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة تكون في العادة متعددة المستخدمين للخط الثابت الواحد نظراً لارتباطها بالمساكن وتجمعات الأعمال، وبذلك يقدر عدد المستخدمين للخط الواحد الثابت في حدود ثلاثة مستخدمين، ومستخدم واحد أو أكثر لكل اشتراك في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة، إضافة إلى ذلك، هناك نسبة من المستخدمين الذين يجمعون بين الخدمتين الثابتة والمتنقلة بأكثر من اشتراك.

وقال المالك "تسارعت وتيرة نمو خدمات الإنترنت في المملكة بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، وذلك يرجع بشكل كبير إلى الطلب المتزايد على هذه الخدمة وارتفاع الوعي بأهميتها، إضافة إلى انخفاض أسعار الحصول على هذه الخدمة والتطورات التقنية التي ساعدت على النفاذ للشبكة العالمية بشكل أفضل وأسرع".

وتوقع أن يشهد الطلب على خدمات الإنترنت ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات القليلة القادمة نتيجة توافر شبكات الألياف البصرية FTTx وما تقدمه من سرعات عالية، خصوصاً في المدن الكبيرة كمرحلة أولى، وتزايد العوامل المساعدة والداعمة لمحتوى الإنترنت، وانتشار الأجهزة الكفية الذكية وما تحتويه من برامج وتطبيقات معتمدة على الاتصال بالإنترنت.