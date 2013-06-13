البنك الدولي: اقتصاد العالم سيصبح أكثر استقرارا بـ2013

أشار البنك الدولي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي في العالم عام 2013 متحدثا مرة جديدة عن منطقة اليورو، لكنه اعتبر أن الاقتصاد سيصبح أكثر "استقرارا" عما كان عليه قبل الأزمة، حسب التوقعات نصف السنوية.

ويتوقع البنك معدل 2.2% للنمو هذا العام في مجمل العالم ومعدل 5.1% في الدول النامية.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي كوشيك باسو خلال مؤتمر صحافي "توقعاتنا هي تقريبا نفسها التي كانت قبل 6 أشهر في اقتصاد عالمي متقلب وكون وجود فترتين بدون تغيير كبير هو خبر سار".

ولكن التراجع الأسوأ هي في منطقة اليورو (من -0.1% الى -0.6%) حيث النمو ما زال بطيئا بسبب "ضعف مستوى الثقة وكذلك بسبب إعادة هيكلة الميزانية والمصارف التي لا تزال جارية"، حسب تقرير البنك الدولي.

وقال خبراء البنك الدولي إن منطقة المغرب والشرق الأوسط تواصل تلقي تداعيات الربيع العربي حتى وإن كانت هناك إشارات "لتحسين الوضع" في تونس والمغرب.

من ناحيتها، ستصمد إفريقيا شبه الصحراوية هذا العام وستشهد نموا "قويا" من 4.9%.

وأعرب بيسو عن ارتياحه لكون أسعار المواد الأولية بدأت بالتراجع حتى وإن كانت عائدات بعض الدول المصدرة قد تتأثر. واعتبر البنك بشكل عام أن المخاطر الاقتصادية قد تراجعت.