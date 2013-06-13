السعودية تتجه لتصنيع قطع غيار السيارات وتصديرها للخليج

تسعى السعودية من خلال البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية لصناعة "قطع غيار" السيارات خصوصا في ظل استيراد دول الخليج ما لا يقل عن 100 مليار ريال سنويا من السيارات وهو ما يعني أنها ذات جدوى اقتصادية عالية، وفقا لصحيفة الاقتصادية.

بدوره، كشف الدكتور فايز الحبيل، مدير التسويق في البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية عن اهتمام شركات محلية وعالمية بالاستثمار في صناعة أجزاء السيارات في المملكة، مؤكدا أن بعض المستثمرين يجرون حاليا "دراسات جدوى" اقتصادية لعدد من المشاريع الخاصة بصناعة السيارات.

وقال الحبيل، إن السوق الخليجية تستورد ما قيمته 100 مليار ريال سنويا من السيارات، وهذا يعني أن السيارات من أعلى السلع المستوردة تكلفة على الاقتصاد الخليجي، ولذلك فإن إنتاج السيارات محليا يحقق إضافة مهمة للاقتصاد، ويُوجد وظائف جديدة ونوعية للمواطنين.

وعن المصانع المرخّصة حديثا لصناعات السيارات محليا، أشار إلى وجود تراخيص صناعية منحتها وزارة التجارة والصناعة أخيرا لشركة إيسوزو اليابانية لإنتاج السيارات، التي بدأت فعليا في إنتاج الشاحنات في المدينة الصناعية الثانية في الدمام، ولمصنع الشركة الخليجية لصناعة السيارات، الذي ينتج سيارات النقل الخفيف في مصنعها الجديد في المدينة الصناعية الثانية في الدمام، وأيضا لمصانع أخرى قائمة حاليا لعدد من الشركات العالمية، مثل شاحنات مرسيدس وفولفو ومان.

وأوضح أن البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية يعمل حاليا على عدد من المشاريع الأساسية لإنتاج السيارات وأجزائها، كالإطارات، والقطع البلاستيكية والمعدنية، ومشاريع أخرى تعد نواة مهمة لقيام صناعة السيارات في السعودية.

وأكد أن جذب تلك المشاريع إلى السوق المحلية يتطلب العمل والتنسيق مع الجهات الوطنية الصناعية كالوزارات، والتواصل مع الشركات العالمية المتخصصة، والعمل معهم سويا لدراسة تلك المشاريع.

وذكر الحبيل أن البرنامج يعمل مع الهيئة الملكية في ينبع على تطوير تجمع صناعي لصناعة السيارات، وفقا لدراسة أعدها البرنامج وراجعتها 4 شركات كبرى عالمية مختصة، وذلك تأكيدا للتنسيق والتواصل مع الجهات ذات العلاقة بتوطين صناعة السيارات.

وذكر أيضا أن العمل جارٍ حاليا مع صندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في تجمع صناعة السيارات، وأن هذه الجهود تهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية صناعية منافسة قادرة على توطين هذه الصناعة.

وتوقع أن تسهم زيادة الإنتاج المحلي للسيارات في إنتاج بعض الأجزاء من السيارات بشكل اقتصادي، وفي تعزيز اقتصادات هذه الصناعة، وزيادة فرص العمل في الاقتصاد، مضيفا أن برنامج تطوير التجمعات الصناعية وقع أخيرا خطاب نوايا مع شركة جاكوار لاند روفر، لدراسة مشروع إنتاج سيارات رباعية الدفع مصنّعة بالكامل من الألمنيوم، وأن دراسات التقييم المطلوبة بعد توقيع ذلك الخطاب لا تزال مستمرة.

