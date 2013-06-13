شاب إماراتي يرتكب 170 مخالفة بـ240 ألف درهم في 15 يوما

بلغت قيمة مخالفات شاب إماراتي خلال 15 يوماً 240 ألف درهم بسبب ارتكابه 170 مخالفة خطرة من خلال مركبة مستأجرة من أحد المكاتب.

وارتكب الشاب 54 مخالفة في ساعة واحدة فقط من جميع أجهزة الرادار في الطريق الذي يربط بين دبي وأبوظبي. وتستدعي هذه المخالفات كل منها الحجز لمدة شهر كامل، بما يساوي ‬1620 يوماً، أو أربع سنوات وستة أشهر، وبلغت قيمة البدل المستحق على أيام الحجز ‬162 ألف درهم، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.

وقال مدير مكتب تأجير السيارات "داماس"، مهند محمد الحسن، إن الشاب ربما قصد الإضرار بالمكتب، لأنه سجل رقماً قياسياً في ارتكاب مخالفات تستدعي الغرامة والحجز، إذ كان يقود بسرعة ‬200 كيلومتر في الساعة في معظم الشوارع التي يمر بها.

وأضاف أن الإشكالية التي واجهها تأخر تسجيل المخالفات عدم توقيفه من الإدارات المعنية، لافتاً إلى أنه راجع الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي حتى تساعده في حل المشكلة، لكن طلب منه اللجوء مباشرة إلى المحكمة.

فيما ذكر مدير الإدارة العامة للمرور اللواء مهندس محمد سيف الزفين، أن شركة التأجير لم تحم نفسها حين وافقت على منحه سيارة من دون الحصول على رقم البطاقة الائتمانية التي تخصه، والتي تعد رادعاً لمثل هؤلاء المستهترين، مشيراً إلى أن كثيراً من المكاتب لا تعمل وفق ضوابط واضحة، وتلجأ للشرطة فقط حين تتعرض لمشكلة.

من جانبه، ذكر مدير مكتب تأجير "داماس" مهند الحسن، إن القصة بدأت الشهر الماضي حين قصد شاب مواطن يدعى (ع.ص.ع) المكتب لاستئجار سيارة "رانج روفر موديل ‬2013"، وتم تسليمها له بعد الحصول على صور ضوئية من رخصة قيادته وجواز سفره وقيمة استئجار لمدة يومين، وفق الضوابط المتبعة.

وأضاف أن المكتب لم يحصل على البطاقة الائتمانية للشخص لكن حتى لو بادر إلى ذلك، لا توجد بطاقة بهذا الرصيد الضخم حتى تغطي قيمة المخالفات التي ارتكبها المستأجر.

وأشار إلى أن الشاب أنهى فترة الإيجار وسلم السيارة في حالة سيئة للغاية، إذ انكسرت مرآتها وحدث تلف في صبغها نتيجة قيادتها بسرعات عالية للغاية، فضلاً عن صدمات في أماكن مختلفة من هيلكها يكلف إصلاحها نحو ‬40 ألف درهم.

وتابع الحسن أن الصدمة الكبرى وقعت حين دقق المكتب على السجل المروري للسيارة ليكتشف أن الشاب ارتكب بها ‬170 مخالفة خلال ‬15 يوماً فقط، حسب ما تم تسجيله حتى الآن، لافتاً إلى أن المكتب لايزال يتلقى إشعارات عن مخالفات أخرى حتى اليوم.

وأوضح أن قيمة المخالفات التي ارتكبها تزيد على ‬245 ألف درهم، وشملت ‬54 مخالفة خطرة تستدعي كل منها الحجز شهراً كاملاً بما يساوي ‬1620 يوماً أو أربع سنوات وستة أشهر، لافتاً إلى أن المكتب مطالب الآن بسداد ‬162 ألف درهم قيمة بدل الحجز المستحق على هذه الأيام.

