مزاد علني لبيع هدايا الوزراء لأول مرة في تاريخ مصر

تنظم وزارة المالية في مصر، وللمرة الأولى في تاريخ الحكومة، مزاداً علنياً الأسبوع المقبل لبيع الهدايا التي تلقاها رئيس الوزراء وعدد من وزراء الحكومة وكبار المسؤولين من كبار المسؤولين العرب وزعماء الدول الأجنبية والشخصيات الدولية، التي زارت مصر خلال الفترة من يوليو/تموز 2012، وحتي بداية الشهر الحالي، بجانب الهدايا التي قدمت لأعضاء الحكومة المصرية خلال رحلاتهم الخارجية.

وقال وزير المالية الدكتور، فياض عبدالمنعم، إن الهدايا بلغ عددها 42 هدية بها كثير من الهدايا الثمينة، بجانب عدد من الهدايا الرمزية.

وأضاف عبدالمنعم أن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء ووزراء الحكومة الحالية والسابقين حرصوا على ردها للخزانة العامة، وسوف تعرض للبيع في مزاد علني، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء برد أية هدية تقدم لمسؤول بالحكومة تزيد قيمتها عن 100 دولار، بحيث تتولى المالية بيعها ورد القيمة للخزانة العامة إرساء لمبادئ الشفافية والمسؤولية وحماية للمال العام، باعتبار تلك الهدايا إنما تقدم لمصر وليس لشخص المسؤول.

وقال إن وزارة المالية اتخذت كافة الاستعدادات للتعامل مع تلك الهدايا التي تم تسليمها لوزارة المالية، حيث تم الاستعانة بكبار الخبراء والمثمنين لتقييم تلك الهدايا التي تضم ساعات ثمينة لأشهر الماركات العالمية، بجانب سيف من الفضة الخالصة وأطباق من الفضة وعدد من السجاجيد الحريرية الفاخرة وفازات وأجهزة إلكترونية وتلفونات محمولة وأقلام ومجسم لمركب شراعي ورداء عربي وكليم صناعة يدوية.

وكشف الوزير عن إعداد كتالوج مصور يحتوي على كامل المعلومات عن كل هذه الهدايا التي سيتم عرضها في المزاد، وسوف يتم وضعه على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية حتى يتسنى للراغبين في المشاركة في المزاد وشراء تلك الهدايا الاطلاع عليها، لافتاً إلى أن تلك الهدايا تكتسب قيمة معنوية كبيرة كونها هدايا قدمت لمصر.

وبالنسبة للمسؤولين المصريين الذين ردوا تلك الهدايا، أوضح الوزير أنه على رأسهم الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بجانب الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزراء الدولة للشؤون النيابية والإعلام والصناعة والتجارة الخارجية والتعليم العالي والبترول والثروة المعدنية والاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم والصحة والسكان والنقل والمالية ومحافظ قنا وأمين عام صندوق تطوير التعليم.

وكشف عن ردّ رئيس الوزراء لأكبر مجموعة من الهدايا ضمت 13 هدية، ثم وزير الاتصالات 7 هدايا، كذلك ردّ وزيرا الإعلام والبترول ثلاث هدايا لكل منهما، ورد وزيرا الصناعة والصحة هديتين، وهناك مسؤولون آخرون رد كل منهم هدية واحدة.