438 مليون دولار إيرادات مصر من قناة السويس في مايو

قال موقع إلكتروني تابع للحكومة المصرية، الخميس، إن إيرادات قناة السويس ارتفعت واحداً بالمئة في مايو/أيار مقارنة بعام مضى لتصل إلى 438.1 مليون دولار.

وكانت إيرادات القناة بلغت 434.6 مليون دولار في مايو من عام 2012 بينما وصلت إلى 406.1 مليون دولار في أبريل/نيسان الماضي.

والقناة من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في الاقتصاد المصري إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

ورفعت الحكومة المصرية رسوم عبور السفن لقناة السويس في أول مايو في مسعى لزيادة الإيرادات في وقت يكافح فيه الاقتصاد لمواجهة أزمة العملة.