إيرباص تصنع طائرات تعمل بـ "روث الأبقار" وأجساد الركاب

يبدو أن شركة إيرباص العملاقة تخطط لتصنيع "طائرات" ستكون حديث الناس وشاغلة الدنيا، من خلال تقنيات "جديدة" قد يراها الكثيرون أنها "مضحكة" والبعض الآخر يجدها "مميزة".

وأيا كانت وسائل التصنيع، فإن الشركة الأوروبية العملاقة لصناعة الطائرات، فاجأت العالم بخبر مفاده بأنها ستقوم بتصنيع طائرات تعمل بالطاقة المستخرجة من "روث الأبقار"، وأخرى ستعمل على حرارة أجسام الركاب.

وبحسب صحيفة "صن" البريطانية التي أوردت الخبر، فإن الطائرة الأولى ستستخدم غاز الميثان المستخرج من نفايات مزارع تربية البقر ووضعها في خزانات مبرّدة بالقرب من محركات الطائرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيرباص تنوي أيضا، صناعة طائرة تعمل على حرارة جسم الركاب، وأمتعة عائمة على سرير من الهواء لتسهيل الوصول إليها من قبل الركاب، بالإضافة إلى طائرة مصنوعة من مواد مقلوبة الشكل لتخفيض ضوضاء محركات الطائرة، وطائرة تعمل على بطاريات قابلة لإعادة الشحن.

وبينت الصحيفة أن الشركة التي يعمل بها 13 ألف موظف في بريطانيا، تعرض جائزة مقدارها 25 ألف جنيه استرليني للفائز بمسابقة أفكار الطيران في مجال استخدام "روث البقر" بدلاً من الوقود.

وقالت إن روث البقر يُستخدم في الولايات المتحدة كوقود للمركبات الزراعية، ويتم تخزينه في صهاريج لتوليد الوقود من غاز الميثان القوي. وتتخلّص البقرة الواحدة من ما يصل إلى 30 غالوناً من الروث يومياً، يمكن أن تُنتج ما يصل إلى 70 جالوناً من الوقود سنوياً.