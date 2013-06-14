بوتين: صندوق النقد الدولي.. بحاجة إلى "إصلاح شامل"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات نشرت اليوم الجمعة إن صندوق النقد الدولي بحاجة إلى "إصلاح شامل" وإن روسيا ستسعى من أجل التوصل إلى اتفاقات توسع نفوذ الدول النامية قبل قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها بلاده في سبتمبر.



وقال بوتين في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية قبل قمة مجموعة الثماني التي تعقد في إيرلندا الشمالية الأسبوع القادم إن صندوق النقد دائما ما يستجيب ببطء شديد للتغيرات في الأسواق المالية وإن تنفيذ قرارته "لا يكون كاملا أيضا".



وأضاف "الأزمة المالية العالمية التي فشل نظام صندوق النقد الدولي في منعها مثال جيد على ذلك."



وقال بوتين إن المحادثات بشأن تعديل أنظمة الحصص والتصويت بالصندوق بهدف تعزيز دور دول مجموعة بريكس وغيرها من الدول النامية "لا تمضي بشكل سلس، أقول إنها توقفت فعليا منذ 2010."



وعلى مدى أكثر من عامين، دارت مشاحنات بين الدول الأعضاء بالصندوق بشأن تفاصيل طريقة لتحديد الحقوق التصويتية للدول من شأنها أن تعطي الدول النامية نفوذا أكبر في المؤسسة المالية العالمية.



وقال الرئيس الروسي "سنبذل قصارى جهدنا لإقناع شركائنا بالتوصل إلى حل وسط وإيجاد حلول مقبولة من جميع الأطراف قبل قمة مجموعة العشرين في سان بطرسبرج."

