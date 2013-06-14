"عصابة" سرقت 4 ملايين درهم من رجل أعمال عربي بالشارقة

تفاجأ رجل أعمال من جنسية عربية كان يحمل حقيبة معبأة بـ4 ملايين درهم بخروج "عصابة" أمامه وضربه وسلبه أمواله وهروبها، بيد أن شرطة الشارقة استطاعت إلقاء القبض على نصفها.

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، بدأت فصول "الجريمة" من خلال عصابة مكونة من 6 أشخاص، نفذت جريمة سطو مسلح على رجل الأعمال، حيث تتبعته بعد ترجله من سيارته في منطقة التعاون في الشارقة، وملاحقته حتى مصعد برج سكني والاعتداء عليه بهجوم مباغت واعتدوا عليه بالضرب بعد أن أشهروا في وجهه سلاحاً نارياً (مسدس) وعصا كهربائية، وسرقة حقيبته التي كانت تحتوي على 4 ملايين درهم.

رجال الأمن ألقوا القبض على 3 أفراد من العصابة، فيما 3 آخرون فروا خارج الإمارات وتجري ملاحقتهم دوليا.

شرطة الشارقة، كشفت عن أحد أفراد العصابة الذي كان صاحب الفكرة والجزء الأكبر من المال، حيث حصل على 3.5 مليون درهم، بينما البقية تقاسموا 500 ألف درهم.

وباعترافاته، ألقي القبض على اثنين من المتهمين الأول إيراني والثاني أفغاني، أما الذين هربوا خارج البلاد فجميعهم من الجنسية الأفغانية.