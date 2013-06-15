الصين تقدم 500 مليون دولار لبناء سد على النيل في أوغندا

كشفت وثيقة حكومية أن الصين قدمت ائتمانا بقيمة 500 مليون دولار لأوغندا، لمساعدتها على بناء سد كبير لتوليد الكهرباء على نهر النيل في منطقة كاروما، لتعيد إحياء المشروع الذي تبلغ تكلفته ملياري دولار، والذي توقف عدة سنوات بسبب نقص التمويل.

وكانت الحكومة الأوغندية قد قالت إنها تتوقع البدء في بناء السد الذي سيولد 600 ميغاوات من الكهرباء قبل نهاية 2013 وإتمامه في غضون خمس سنوات.

وسيكون ذلك أكبر سد لتوليد الكهرباء في أوغندا، بعد أن بدأت تشغيل سد بوجاجالي الذي يقع على نهر النيل أيضا، والذي يولد 250 ميغاوات.

ويأتي معظم إنتاج أوغندا من الكهرباء الذي يبلغ 550 ميغاوات من مصادر مائية.

وأظهرت وثيقة لميزانية 2013-2014 من وزارة المالية الأوغندية، أن 700 مليون دولار من تمويل المشروع سيأتي من مصادر حكومية، و500 مليون دولار من الصين، فيما تعتزم الحكومة جمع المبلغ الباقي من وكالات للتنمية.