الإمارات.. "جيان" يطلق أول متجر إلكتروني بالشرق الأوسط

أعلنت سلسلة هايبرماركت جيان عن إطلاق أول متجر إلكتروني باسم "جيان أونلاين"، من الإمارات، ليقدم خدماته للمتسوقين عبر شبكة الإنترنت وشراء مستلزماتهم من المواد الاستهلاكية والأجهزة الإلكترونية، وهم في منازلهم أو من خلال هواتفهم النقالة.

وأشارت سلسلة "جيان"، بحسب صحيفة الاتحاد، إلى وجود أكثر من 72 مليون مستخدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسوقوا عبر شبكة الإنترنت، بينما تضم دولة الإمارات أكبر عدد لمستخدمي شبكة الإنترنت ممن تسوقوا إلكترونياً في هذه المنطقة، ومن المتوقع أن تنمو المبيعات عبر شبكة الإنترنت بنسبة 95% في دولة الإمارات في فترة الخمس سنوات القادمة.

وقال محمد أشفق، المدير التجاري في "فوكوم"، في بيان إن إطلاق جيان أونلاين يأتي في إطار خطة الشركة التوسعية داخل دولة الإمارات وفي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال الخمس سنوات القادمة، ويأتي المتجر للمنافسة على سوق التجارة الإلكترونية في المنقطة.

وبين أنه في السنوات الأخيرة أصبح باستطاعة العملاء في الإمارات شراء احتياجاتهم من الأجهزة الإلكترونية من العديد من محلات البيع بالتجزئة باستخدام شبكة الإنترنت.

وقال ساجد عزمي رئيس قسم التسوق الإلكتروني والتسويق الرقمي في جيان وجيان أونلاين إن قطاع التجارة الإلكترونية للمواد الاستهلاكية ينمو بسرعة كبيرة في العديد من الدول.