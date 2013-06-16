رامز: مصر تقترب من إقرار خطة الإصلاح مع صندوق النقد

قال محافظ البنك المركزي المصري إن الحكومة بلغت مراحل متقدمة من مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي قبل الحصول على قرض بقيمة 8.‏4 مليار دولار.

وبدأت مصر قبل عامين مفاوضات بشأن القرض الذي تحتاجه لإعادة الاستقرار للمالية العامة ولميزان المدفوعات، لكن جرى تأجيل الموافقة على منحه عدة مرات بفعل التوترات السياسية وعدم التزام الحكومة باتخاذ إجراءات تقشف.

وقال هشام رامز للصحافيين عقب اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في أبوظبي أمس: "صندوق النقد الدولي يراجع مع الحكومة الأرقام المتعلقة بالبرنامج، وهم في مراحل متقدمة من مراجعة كافة الأرقام"، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وأضاف أنه لم يطرأ أي تغيير على الخطة أو مبلغ القرض.

وقال: "البرنامج كما وضعته الحكومة المصرية والمبلغ الذي يجري التفاوض بشأنه هو 8.‏4 مليار دولار".

وأوضح أنه ليس بإمكانه تقدير أي موعد لانتهاء المفاوضات وأنه على حسب علمه لا توجد مفاوضات مع دول أخرى لحصول مصر على مساعدات مالية جديدة في صورة ودائع لدى البنك المركزي.

وكانت نعمت شفيق، العضوة المنتدبة لصندوق النقد الدولي، قالت لـ"رويترز" الشهر الماضي إن الصندوق على استعداد لتوقيع اتفاق القرض مع مصر قبل الانتخابات البرلمانية أو بعدها لكن الأمر بيد الحكومة.