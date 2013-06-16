18 مليار ريال صادرات غير نفطية للسعودية خلال أبريل

ارتفعت صادرات المملكة العربية السعودية السلعية غير البترولية خلال شهر أبريل الماضي بنحو 3.3% لتصل إلى نحو 17.8 مليار ريال، بارتفاع قدره 565 مليون ريال عن الشهر المقابل من العام 2012.

وجاءت صادرات منتجات الصناعات الكيماوية في المرتبة الأولى من حيث القيمة بنسبة 33.9% من إجمالي قيمة الصادرات غير البترولية وبقيمة 6.049 مليار ريال، واحتلت اللدائن والمطاط ومصنوعاتها المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية بقيمة 4.98 مليون ريال وبنسبة 27.9%، وجاءت معدات النقل وأجزاؤها في المرتبة الثالثة بما نسبته 9.95% من إجمالي قيمة هذه الصادرات.

ووفقاً للتقرير الشهري الذي أصدرته "مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات"، احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى من حيث قيمة الصادرات السلعية غير البترولية ممثلة ما نسبته 15.81% من إجمالي قيمة هذه الصادرات، وفي المرتبة الثانية الصين بنسبة 13.75%، تلتها سنغافورة بنسبة 5.79%.

وأفاد بأن واردات المملكة لشهر إبريل لعام 2013 بلغت 53.476 مليار ريال بارتفاع قدره 4.207 مليار ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 8.5%، وتمثل واردات المملكة من الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها أعلى قيمة، حيث بلغت 14.469 مليار ريال بنسبة 27.06% من إجمالي قيمة الواردات، واحتلت معدات النقل وأجزاؤها المرتبة الثانية بقيمة 9.298 مليار ريـال بنسبة 17.39%، وفي المرتبة الثالثة المعادن العادية ومصنوعاتها حيث بلغت قيمتها 6.723 مليار ريال بنسبة 12.57%، وجاءت منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها في المرتبة الرابعة بقيمة قدرها 4.028 مليار ريال بنسبة 7.53%.

وعلى مستوى الدول المستورد منها، أوضح التقرير أن الولايات المتحدة الأميركية احتلت المرتبة الأولى ممثلة ما نسبته 14.33% من إجمالي الواردات، وفي المرتبة الثانية الصين بنسبة 11.41%، تلتها ألمانيا بنسبة 6.97%.