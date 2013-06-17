سوء الأحوال الجوية ترفع أسعار السمك 20% في السعودية

عانت أسواق الأسماك في المنطقة الشرقية من السعودية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، شحا كبيرا في المعروض، بسبب سوء الأحوال الجوية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى أرقام قياسية لم تصلها من قبل، حيث وصل سعر الهامور إلى أكثر من 90 ريالا والكنعد 80 ريالا.

وأكد باعة السمك أن المعروض من الأسماك في الأسواق محدود جدا، نتيجة لسوء الأحوال الجوية، وموجة الغبار التي‮ ‬تعرضت لها الشرقية. ‬مشيرين إلى أن الزبائن‮ ‬لا يجدون ما يشترونه في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار، وقلة المعروض.

وأوضح محمد خرادة، تاجر سمك، أن ارتفاع أسعار السمك أمر طبيعي، لشحه في الأسواق، مؤكدا أن ما يصل إلى السوق قليل جدا ويباع بسرعة، مضيفا أن الأجواء التي‮ ‬شهدتها المملكة أدت إلى ‬ارتفاع أسعار السمك نتيجة قلة عدد الذين أبحروا‮،‬ وأنه مرت أيام كان الإبحار فيها ممنوع بسبب العواصف الترابية، موضحا أن الأسعار قد تعود إلى الانخفاض خلال الشهر المقبل بسبب قدوم شهر رمضان حيث يقل عادة استهلاك السمك فيه.

وأشار إلى أن سعر كيلوغرام من سمك الهامور الذي يعتبر إلى حد كبير مقاسا للأسعار بلغ 90 ريالا، وهو رقم لم يصله سابقا إذ سجل في سنوات ماضية رقما مقاربا حينما بلغ 85 ريالا للكيلوغرام قبل نحو ثلاث سنوات بفعل الأجواء السيئة أيضا. وأضاف أن باقي الأسعار ارتفعت بنسب تصل إلى 50 في المئة، حيث وصل سعر الكيلو من سمك الشعري 50 ريالا، وهو رقم تاريخي لم يدر في خلد الصيادين أن يصل إليه يوما، أما سمك الكنعد فقد بلغ 80 ريالا وهو رقم تاريخي أيضا".

وأضاف أن كميات الصيد المحدودة جدا هي سبب ارتفاع الأسعار بهذه الصورة، لذلك ستبقى الأسعار مرتفعة لفترة بسيطة سيعقبها انخفاض في الأسعار.

من جهة أخرى، قال حسن المبيوق، تاجر سمك، إنه "لا يمكن إعطاء وقت محدد لانخفاض الأسعار، لأن الأحوال الجوية لا تزال متقلبة، بالإضافة إلى أن السوق ظلت خلال الفترة الماضية بدون أسماك كافية، لذلك سيكون الإقبال على السمك خلال الفترة المقبلة كبيرا، مما يرشح استمرار الأسعار في الارتفاع".

وأضاف إلى أن الكثير من الصيادين سينشغلون بعد أسبوعين بالاستعداد لموسم صيد الروبيان الذي بقي عليه نحو شهر ونصف الشهر، حيث يتوجه معظم الصيادين إلى صيد الروبيان، مما يعني أيضا حصول شح في الأسماك.

وأشار إلى أن أسعار السمك ستبقى مرتفعة حتى شهر رمضان، مضيفا أن فصل الصيف الحار تقل فيه كميات الصيد،‮ حيث تتوجه الأسماك إلى قاع البحر‮، التي تكون فيه المياه أكثر برودة من الشواطئ، بالإضافة إلى سوء الأحوال الجوية كالعواصف الترابية التي يتم فيها منع الإبحار للمراكب الصغيرة، وكذلك تتوقف المراكب الكبيرة عن العمل بسبب انعدام الرؤية، أو مخاطر البحر.

وأكد أن أسعار السمك تتأثر بالأحوال الجوية، وكمية الصيد، والتي بدورها تؤثر على كمية الأنواع التي يجلبها الصيادون للسوق، مضيفا أن "أجواء الرياح والغبار في الأيام الماضية، أثرت على نوع وحجم وكمية الأسماك في السوق، ما رفعت الأسعار إلى نحو 20 في المئة".

يذكر أن سفن الصيد تفرغ حمولتها من الأسماك في عدة مناطق، وتأتي في مقدمتها سوق السمك المركزي في القطيف، وسيهات، والجبيل، وجميعها تشهد مزادات.