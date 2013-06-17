شح الأمطار يتسبب في انخفاض محصول تونس من الحبوب 35%

توقعت تونس انخفاض محصولها من الحبوب خلال الموسم الحالي بسبب شح الأمطار، ما يعني اللجوء إلى الأسواق العالمية لتغطية حاجاتها الاستهلاكية من هذه المادة الحيوية.

وقال محمد بن سالم وزير الفلاحة في الحكومة التونسية للصحافيين مساء السبت على هامش زيارته لمزرعة "غانم" بمحافظة باجة بغرب البلاد للإشراف على بدء موسم الحصاد، إن الموسم الحالي "سيشهد نقصاً في مستوى الإنتاج بنسبة 35%".

وعزا هذا الانخفاض إلى "النقص في كميات الأمطار"، وسعى في المقابل إلى محاولة التقليل من حجم تأثيرات هذا الانخفاض بالقول "لدينا برنامج اكتفاء ذاتي للترفيع في إنتاج الحبوب".

وكان الوزير التونسي قد توقع في وقت سابق أن يتراوح إجمالي إنتاج بلاده من الحبوب ما بين 4 .1 و5 .1 مليون طن، مقابل 2 .2 مليون طن خلال العام 2012.

ويبلغ مُعدل إنتاج تونس من الحبوب سنوياً 7 .1 مليون طن، الأمر الذي يجعلها واحدة من أكبر الدول المستوردة للحبوب، وخاصة منها القمح والشعير لتغطية حاجياتها الاستهلاكية.