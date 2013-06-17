25 تحالفا تتنافس على إعداد مخطط مشروع تنمية قناة السويس

أعلن الدكتور وليد عبدالغفار رئيس الأمانة الفنية لمشروع محور تنمية قناة السويس غلق باب قبول مستندات التقديم لإعداد المخطط العام لتنمية مشروع محور تنمية قناة السويس.

وأوضح عبد الغفار أن 25 تحالفا مصريا عالميا تقدموا للمشاركة فى إعداد المخطط العام للمشروع، مشيرا إلى أن بعض هذه التحالفات تتكون من أكثر من 7 مكاتب مصرية وعالمية من كبريات بيوت الخبرة في مجالات النقل والصناعة واللوجيستيات والطاقة والتخطيط العمراني والنقل البحري والإدارة.

وأشار إلى أنه تمت دعوة حوالي 90 مكتبا عالميا ومصريا للتقدم للمرحلة الأولى التي تتمثل في عمل مرحلة التأهيل للمخطط العام، ثم يتم اختيار ست تحالفات منها وفقاً لمعايير فنية تستند إلى سابقة الخبرة في المشاريع المماثلة وفريق العمل الخاص بالتحالف.

وقال عبد الغفار إنه سيتم خلال المرحلة الثانية اختيار التحالف المصري العالمي الذي يقوم بإعداد المخطط العام على مرحلتين الأولى بدأت فعلياً يوم 3 أبريل الماضي واستمرت لمدة شهر ونصف، وذلك لإعداد مستندات التأهيل وانتهت يوم أمس السبت، مضيفا أنه سوف يتم طرح كراسة الشروط المرجعية على المكاتب الـ 6 التى وقع الاختيار عليها لاختيار أفضل تحالف لتنفيذ المخطط العام.

وتوقع أن يتم التعاقد مع التحالف المصري العالمي في أول أكتوبر 2013 ويستغرق إعداد المخطط العام 9 أشهر يقوم خلاله التحالف الفائز بوضع استراتيجية تنمية محور قناة السويس من خلال مخطط عام تفصيلي لبعض الأماكن الواقعة فى نطاق المحور، إضافة إلى تقديم أفضل نموذج للإدارة وفقاً للمعايير العالمية واستراتيجية الأثر البيئي وخطط عمل المشروع.

وأضاف أنه بانتهاء المخطط العام ستتضح المشروعات والفرص الاستثمارية المتوقعة خلال الـ15 عاما القادمة، مؤكدا أن الأولوية ستكون للشركات المصرية، وأيضاً للمشروعات كثيفة العمالة التى تعتمد على استغلال موارد مصر الطبيعية.