الجزائر وجهت 400 مليار دولار لمشاريع تنموية في 14 عاماً

تسلط قناة "العربية" الضوء على الجانب الاقتصادي والتنموي في الجزائر من خلال سلسلة تقارير خاصة عن ما بعد العشرية السوداء في البلاد.

وخصصت الحكومة الجزائراية طيلة الأربع عشر سنة الاخيرة ميزانيات ضخمة جداً لتحريك عجلة التنمية، وبلغت المبالغ المستثمرة أكثر من 400 مليار دولار تم استثمارها في مشروعات تنموية على مدى 14 سنة.

وإن كانت الجزائر قد حققت نتائج اقتصادية مهمة خلال السنوات الأخيرة، لكنها أفرزت في المقابل أكبر فضائح فاسد عاشتها البلاد على الإطلاق، حيث وجهت أصابع الاتهام لعدد من المسؤولين الكبار في الدولة بالضلوع في قضايا فساد.

ويرى مختصون أنه بالرغم من المشاريع الضخمة التي شهدتها البنية التحتية في البلاد مؤخراً، إلا أن فضائح مالية من العيار الثقيل عاشتها الجزائر في السنوات الأخيرة، مرجعين سبب هذه الفضائح إلى الوفرة المالية الكبيرة.

وشهدت السنوات الأخيرة، توزيع أكثر مليوني سكن على المواطنين مجاناً في عموم البلاد، كما تم إنجاز طريق سريع يربط غرب البلاد بشرقها بطول بلغ 1200 كلم.