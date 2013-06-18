السعودية.. 750 ريالاً راتب العاملة المنزلية الهندية

قال مصدر في وزارة العمل السعودية، إن راتب العاملة المنزلية الهندية سيكون في حدود 200 دولار أي ما يعادل 750 ريالاً، لتكون بذلك أقل العاملة المنزلية أجراً في السعودية.

ونقلت صحيفة "الشرق" السعويدة عن المصدر أن هناك توجهاً لطرح بدائل جديدة عبر الاستقدام من دول شرق آسيوية، والبحث عن بدائل للعاملات الإندونيسيات بعد ارتفاع معدل جرائمهن، وتعطل ملف الاستقدام من جاكرتا في ظل مطالب إندونيسية تعجيزية تتعلق بالرواتب وبعض الشروط التي أغفلت حق الكفيل السعودي.

من جهته، حذر القنصل العام السريلانكي في السعودية عثمان آدم، العاملات السريلانكيات من الهروب أو العمل بنظام التأجير بالساعة، مؤكداً أنه سيتم التصدي لأي محاولات لتأجير الخادمات.

وقال إن توجيهات صدرت للعمالة بضرورة الالتزام التام بتعليمات العمل وعدم التعاون مع مكاتب غير مرخصة.

واعتبر آدم هروب العاملات السريلانكيات مسألة نادرة، لافتاً إلى أنه لا توجد جرائم كبرى مسجلة بأسماء سريلانكيات، وأن الخلافات المسجلة بين العمالة والكفلاء تتمحور حول الحقوق المالية.

وأفاد أن مكاتب الاستقدام في كولمبو تركز على تأهيل العاملات المنزليات وتوعيتهن بسلبيات الهروب من الكفلاء أو العمل لدى الغير، موضحاً أنه تم إبلاغ العاملات بضرورة التقدم بأي شكوى تخص العمل إلى القنصلية، التي تقوم بدورها بتذليل الصعوبات بين العاملات والكفلاء عن طريق مترجمين متخصصين حتى يتم الاتفاق مع شركة خاصة سيتم التعاقد معها لتولي ملف متابعة حقوق العاملات.