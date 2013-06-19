الإمارات تحصد 20% من تدفقات الاستثمار الأجنبي بالمنطقة

كشف التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، عن تصدر الإمارات قائمة الدول العربية الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية العام الماضي، فيما حلت الثانية في قيمة التدفقات التي استقطبتها.

وأظهر التقرير، بحسب بيان صحافي للمؤسسة أمس، أن الإمارات اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 9,6 مليار دولار (36,6 مليار درهم) العام الماضي، تشكل حصة 20% من إجمالي التدفقات إلى الدول العربية، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وأوضح التقرير أن الدول العربية استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 47 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 10% مقارنة بعام 2011.

وأوضحت المؤسسة التي تتخذ من الكويت مقراً لها في تقرير "مناخ الاستثمار" أن الارتفاع جاء كمحصلة للعديد من العوامل، فقد ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى 14 دول عربية هي الإمارات، الجزائر، المغرب، مصر، تونس، الكويت، سلطنة عمان، البحرين، ليبيا، قطر، فلسطين، موريتانيا، جيبوتي، اليمن، فيما تراجعت التدفقات إلى 5 دول عربية هي السعودية، السودان، الأردن، العراق، لبنان. كما استقرت التدفقات في الصومال عند نفس مستويات العام الماضي.

وحلت السعودية في المرتبة الأولى عربياً كأكبر دولة مضيفة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بتدفقات إجمالية قدرها 12,2 مليار دولار، بحصة بلغت 25,8% من الإجمالي، تلتها الإمارات في المرتبة الثانية بقيمة 9,6 مليار دولار وبحصة 20,4%، ثم لبنان في المرتبة الثالثة بقيمة 3,68 مليار دولار وبحصة 7,8%.

وجاءت الجزائر في المرتبة الرابعة بقيمة 2,9 مليار دولار وبحصة 6,2%، ثم المغرب في المرتبة الخامسة بقيمة 2,89 مليار دولار وبحصة 6,1%، ثم مصر في المرتبة السادسة بقيمة 2,8 مليار دولار وبحصة 5,9%.

وأضاف التقرير أن السودان حل في المرتبة السابعة عربياً من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بقيمة 2,5 مليار دولار وبحصة 5,3% ثم تونس في المرتبة الثامنة بقيمة 1,9 مليار دولار وبحصة 4,1%، ثم الكويت في المرتبة التاسعة بقيمة 1,86 مليار دولار وبحصة 4% ثم سلطنة عمان في المرتبة العاشرة بقيمة 1,48 مليار دولار وبحصة 3,1%، ثم الأردن في المرتبة الـ11 بقيمة 1,4 مليار دولار وبحصة 3% من الإجمالي العربي.

وذكر التقرير أن العراق حل في المرتبة الـ12 عربياً بقيمة 1,27 مليار دولار وبحصة 2,7%، ثم البحرين في المرتبة الـ13 بقيمة 891 مليون دولار وبحصة 1,9% ثم ليبيا في المرتبة الـ14 بقيمة 720 مليون دولار وبحصة 1,5% ثم قطر في المرتبة الـ 15 بقيمة 327 مليون دولار وبحصة 0,7% وأخيرا جاءت فلسطين وموريتانيا وجيبوتي والصومال واليمن على التوالي.