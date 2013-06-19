1.14 مليار دولار حجم الإنفاق الإعلاني الخليجي في 3 أشهر

ارتفع إجمالي قيمة الإنفاق الإعلاني في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 4,5% ليصل إلى نحو 4.2 مليار درهم (1,14 مليار دولار) مقابل نحو أربعة مليارات درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبحسب صحيفة الاتحاد الأمارتية، فقد احتلت دولة الإمارات موقع الصدارة في صناعة الإعلان العربية، محققة أعلى إنفاق إعلاني بلغت قيمته 1.4 مليار درهم (379 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 1.31 مليار درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنمو 5.57%، بحسب إحصاءات المركز العربي للبحوث والدراسات الاستشارية "بارك".

وحلت المملكة العربية السعودية في الترتيب الثاني، رغم ارتفاع الإنفاق الإعلاني بها بنسبة 5.2% خلال الربع الأول من العام الحالي ليصل 1.24 مليار درهم، وجاءت الكويت في المركز الثالث بإجمالي إنفاق إعلاني بلغ 774,4 مليون درهم.

وجاءت جمهورية مصر العربية في المرتبة الرابعة عربياً، بعد تراجع حجم الإنفاق الإعلاني بها بنسبة 27% خلال الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى 686,3 مليون درهم (187 مليون دولار) مقابل 943,19 مليون درهم (257 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

واستحوذت الإمارات على النصيب الأكبر من حجم الإنفاق الإعلاني الخليجي بحصة تجاوزت 33% مقابل 29% للسعودية و18% للكويت و9,9% لقطر، فيما بلغت حصة عُمان من إجمالي حجم الإنفاق الإعلاني في دول الخليج 6,4% والبحرين 3%.

وبلغت قيمة الإنفاق الإعلاني في قطر خلال الربع الأول نحو 418,38 مليون درهم (114 مليون دولار) لتحتل المرتبة الرابعة خليجياً، ثم عُمان بإنفاق إعلاني بلغ نحو 300 مليون درهم (82 مليون دولار) بنمو بلغت نسبته 27%.

وتراجع الإنفاق الإعلاني في مملكة البحرين بنسبة 12% ليصل إلى نحو 73,4 مليون درهم (20 مليون دولار)، مقابل 84,4 مليون درهم (23 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2012.

وارتفع حجم الإنفاق الإعلاني العربي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 11% إلى 13 مليار درهم (3,563 مليار دولار) مقابل 11,7 مليار درهم (3,208 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من عام 2012.

وتعكس دراسات المركز العربي للبحوث والدراسات (بارك) القيمة الحقيقية للإعلانات المقروءة والمسموعة والمرئية وفق الأسعار الرسمية المعلنة في كل وسيلة إعلانية من دون احتساب نسب الحسم التي تمنح لبعض العملاء.

وسجلت مصر ومملكة البحرين أكبر نسبة تراجع في قيمة الإنفاق الإعلاني في الدول العربية خلال الربع الأول من العام الحالي بتراجع بلغت نسبته 27% و12% على التوالي.