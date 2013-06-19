14 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 9 أشهر

ارتفع صافي تحويلات المصريين العاملين في الخارج، إلى أعلى مستوى في تاريخه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2012- 2013، لتسجل 13.9 مليار دولار، بنمو 7.7% مقابل 12.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية، وبزيادة قدرها نحو مليار دولار، وفقاً لما أعلنه البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء.

وأضاف "المركزي"، وفقاً لصحيفة "اليوم السابع"، أن الحساب الرأسمالي والمالي أسفر عن تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.3 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.7 مليار دولار خلال فترة المقارنة.