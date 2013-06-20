إندونيسيا تشترط 1500 ريال راتباً للعاملة المنزلية

قال المدير العام المساعد لشؤون المواطنين الإندونيسيين المقيمين في الخارج، قطان رزاق، إن حكومته طالبت بـ400 دولار أو 1500 ريال، كراتب لعمالتها المنزلية شهرياً، مع إجازة يوم واحد في الأسبوع، موضحاً أن المباحثات مع الجانب السعودي مستمرة حتى الآن.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقد أمس في القنصلية الإندونيسية في جدة، أن "عدد العمالة الإندونيسية الموجودة في السعودية يصل إلى 1.2 مليون"، مبيناً أن "هذه الإحصائية غير رسمية، خاصة أن غالبية تلك العمالة لا تقيم بطريقة شرعية، و80% منهم يرغبون في تصحيح أوضاعهم والبقاء في السعودية، ويرغب 20% منهم في العودة إلى إندونيسيا"، بحسب صحيفة "الشرق" السعودية.

وأوضح قطان أن سفارة بلاده في الرياض والقنصلية في جدة أصدرتا منذ بداية فترة مهلة التصحيح وحتى الآن قرابة 72 ألف وثيقة، وأن الجوازات السعودية لم تعترف بها. وقال: "هناك تنسيق لعقد اجتماع مع الجوازات السعودية لإنهاء إجراءات من يريد مغادرة السعودية".

وأكد قطان أن عدد المغادرين وصل حتى الآن إلى ألف شخص.