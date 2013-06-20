فوز روحاني يدفع الريال الإيراني للصعود 10%

شهدت العملة الإيرانية الريال مزيداً من الارتفاع يوم الخميس في ظل آمال بانحسار الأزمة الاقتصادية الحادة في إيران تحت حكم الرئيس الجديد المعتدل نسبيا الذي انتخب الأسبوع الماضي.

وقال تجار عملة إيرانيون ومواقع إلكترونية إن الريال صعد نحو عشرة في المئة مقابل الدولار منذ إعلان فوز حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية في 14 من يونيو/حزيران. وتم تداول الريال عند نحو 33300 ريال مقابل الدولار مقارنة مع حوالي 36300 ريال مقابل الدولار عند إغلاق التعاملات منذ أسبوع.

وأنهى فوز روحاني حكم الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد الذي استمر ثماني سنوات نتج عنها زيادة الضغوط المالية على البلاد بفعل عدة جولات من العقوبات الاقتصادية بسبب برنامج طهران النووي.

ويعزو منتقدون تفاقم الأزمة إلى سوء الإدارة المالية للرئيس أحمدي نجاد وقيامه بإلغاء مكتب السيطرة على الميزانية المهم خلال ولايته.

وقال تاجر عملة إيراني مقيم في دبي "جاء صعود الريال بسبب الانتخابات. وربما يستمر الصعود في الأسبوع القادم".

وقالت رسالة بثت على موقع إلكتروني للعملات إنها تتوقع "زيادة معتدلة أو مفاجئة في قيمة الريال" في الأسبوع القادم.

ويحوم الريال حاليا حول نحو ثلث قيمته في نهاية عام 2011 قبيل قيام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني وهو ما نتج عنه عزل الجمهورية الإسلامية عن النظام المصرفي العالمي.