مستثمرون خليجيون يترقبون الفرص المتاحة في السوق المصرية

قال رئيس مجلس إدارة شركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، حسين شكري، إن مستثمرين خليجيين يسعون لدخول السوق المصرية، وينظرون حالياً إلى الفرص الموجودة بها.

وأضاف شكري، الذي تدير شركته أصولاً تصل قيمتها إلى 5 مليارات جنيه (714 مليون دولار)، أن المستثمرين في منطقة الخليج على علم تام بالتطورات السياسية والاقتصادية في البلاد كأنهم يعيشون في مصر، و"هم يرون أن المشكلات بها قصيرة الأجل، ويجب أن يُنظر إلى قيمة تلك الفرص بعد ثلاث إلى خمس سنوات مقبلة".

وتابع "الأدوية والبنوك والأغذية من القطاعات الجاذبة للمستثمرين في السوق المصرية".

وأضاف شكري الذي تعمل شركته مستشاراً في عمليات الاندماج والاستحواذ، أن "هناك قائمة من عمليات الاستحواذ في مصر وأسواق الخليج، وكذلك في السوق التركية تدرسها الشركة"، ورفض الإفصاح عن تلك العمليات والقطاعات التي تستهدفها. وقال: "لدينا أوامر بعمليات جيدة جداً.. نأمل بالطبع أن تتم كلها"، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وكانت شركة "إتش سي" أحد مستشاري بنك الإمارات دبي الوطني في صفقة استحواذه على بنك "بي إن بي باريبا – مصر" بقيمة 500 مليون دولار، كما كانت المستشار المالي لشركة "الحكمة" الأردنية في استحواذها على شركة "المصرية الصناعية الدوائية" في صفقة بلغت قيمتها 22 مليون دولار.

"الجيد في تلك الصفقات أنها تتم في وقت مرتبك وغامض، فأن تجد مستثمرين يثقون بك في هذا الوقت، فهذا يعتبر شهادة تقدير"، كما يقول شكري.

وعانت بنوك الاستثمار وشركات الأوراق المالية في مصر بشدة جراء الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وقلصت بعضها من أعداد الموظفين لديها، وأغلق البعض فروعاً، وسط التراجع الذي تشهده سوق المال المصرية وشح السيولة الذي يهدد بقاء كثير من الشركات في السوق المصرية.

يقول حسين: "وسط تلك الأجواء الصعبة، أعتبر أننا نقطة مضيئة.. استطعنا تنفيذ عدد من العمليات في الفترة الأخيرة وأطلقنا صندوقاً نقدياً جديداً منذ ثلاثة أسابيع يعد الـ15 بالنسبة لنا. استطعنا الحفاظ على موظفينا. لم نؤجل التزاماتنا. كل تلك الأمور تعتبر مُرضية لي".