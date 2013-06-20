هبوط نشاط القطاع الصناعي في الصين لأدنى مستوى في 9 أشهر

أظهر مسح أولي لمديري المشتريات اليوم الخميس أن نشاط القطاع الصناعي الضخم في الصين واصل التراجع في يونيو/حزيران ليسجل أدنى مستوى في 9 أشهر مع ضعف طلبات الشراء الجديدة، وهو ما يعزز علامات على نمو اقتصادي فاتر في الربع الثاني من العام.

وانخفض مؤشر أتش.أس.بي.سي لمديري المشتريات إلى 48.3 في يونيو من 49.2 في مايو/أيار مواصلاً التراجع عن مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وهذا هو أضعف مستوى للمؤشر منذ سبتمبر/أيلول، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وهبط مؤشر فرعي يقيس إجمالي طلبات الشراء الجديدة إلى 47.1 في يونيو، وهو أدنى مستوى في 10 أشهر، مما يشير إلى ضعف للطلب على المستويين المحلي والخارجي.

ويتوقع معظم المحللين ألا تتمكن الصين من تحقيق المستوى المستهدف للنمو الاقتصادي للعام الحالي والبالغ 7.5%.

وخفض بنك أتش.أس.بي.سي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في 2013، إلى 7.4%، من 8.2%، وتوقعاته للنمو لعام 2014، إلى 7.4%، من 8.4%.