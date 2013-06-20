وزير مصري‏: قطاع الاتصالات سيوفر ‏50‏ ألف وظيفة بـ2013

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، المهندس عاطف حلمي، إن حجم الاستثمارات في القطاع خلال العام المالي الجديد الذي يبدأ الشهر المقبل يصل إلى ‏24‏ مليار جنيه، نصيب الاستثمارات الحكومية فيها 10 إلى 15% فقط، والباقي مساهمات القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات.

وقال إن أبرز المشروعات التي تستهدف جذب الاستثمارات الجديدة تتمثل في الإنترنت فائقة السرعة البرودباند، والقرية التكنولوجية في كل من المعادي والإسماعيلية، والتحول الرقمي للتلفزيون، إلى جانب مبادرات تطوير قطاعات الدولة في مجالات العدل والتعليم والصحة والشباب، بحسب صحيفة "الأهرام".

وقدر الوزير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي ستوفرها هذه المشروعات بـ50 ألف فرصة عمل جديدة، ترتفع إلى 100 ألف في السنوات الثلاث المقبلة، في الوقت الذي سيرتفع فيه معدل النمو في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 6% حالياً إلى 10% العام المقبل, ومساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% حالياً إلى 4.1% العام المقبل.

وقال إن استراتيجية الوزارة تسعي إلى تحقيق قفزة في معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصل إلى 20% خلال خمس سنوات، وأن تقفز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول 2018.

يذكر أنه تم الكشف في إبريل الماضي عن "إينار"، أول حاسب لوحي مصنوع في مصر.