روسيا تنشئ صندوق استثمار بملياري دولار مع أبوظبي

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي (آر.دي.آي.إف) الذي تسانده الدولة وشركة "مبادلة للتنمية" ومقرها أبوظبي، أن الجانبين سيقومان بإنشاء صندوق للاستثمار المشترك في مشروعات في روسيا.

وأضاف الجانبان أن كلاً منهما سيشارك بمبلغ مليار دولار، وأن أنشطة الصندوق ستتركز على استثمارات في مختلف قطاعات الصناعة.

أنشئ صندوق "آر.دي.آي.إف" ليتيح للمستثمرين الأجانب قدراً أكبر من الطمأنينة في بيئة الأعمال التي تحوطها الشكوك في روسيا، وهو يستثمر مع مؤسسات الاستثمار المباشر والمستثمرين الاستراتيجيين وصناديق الثروة السيادية.

وتحاول روسيا اجتذاب الاستثمارات من شتى أنحاء العالم إلى مختلف المشروعات. والثروة النفطية لمنطقة الشرق الأوسط مجال رئيسي تسعى إلى استغلاله.

واستثمر مستثمرون من الشرق الأوسط 175 مليون دولار في شركة توليد الطاقة الروسية "إينل أو.جي.كيه-5" إلى جانب "آر.دي.آي.إف". واستثمر صندوق الثروة السيادية القطري هذا العام في بنك "في.تي.بي" الذي تسيطر عليه الدولة.