ازدحام كبير بمحطات مترو دبي بسبب عطل تقني

أدت أعطال تقنية متقطعة في شبكة مترو دبي اليوم إلى تكدّس وزحام كبيرين في محطات المترو في الإمارة الخليجية خلال ساعات الذروة أثناء خروج الموظفين من أعمالهم.

وقال موظفو الخط المجاني لهيئة دبي للمواصلات إن المترو شهد تأخيراً في القطارات المنطلقة من محطة الراشدية إلى جبل علي والعكس.

وأضاف الموظفون أن التأخير يأتي بسبب أعطال فنية في محطة بنك نور الإسلامي على شارع الشيخ زايد.

وكانت مكبرات الصوت داخل عربات المترو قد رددت أكثر من مرة عصر اليوم أن أعطالاً تقنية تجبرها على التوقف في المحطات لمدة أطول، قبل أن تطلب من الركاب النزول من العربات وركوب قطاراً آخر.

وتأتي أعطال المترو في مطلع موسم الصيف وعقب قرابة 10 أيام من بداية مهرجانات دبي الصيفية، التي عادة ما تجذب أعداداً كبيرة من السياح من منطقة الخليج والعالم.

ونقل مترو دبي خلال الربع الأول من العام الجاري 33.3 مليون راكب، بمتوسط نحو 400 ألف راكب يومياً، ما يعني اعتماد شريحة كبيرة من السكان على المترو.