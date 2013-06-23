وزير: إنهاء كافة مشكلات المستثمرين العرب في مصر اليوم

قال وزير الاستثمار المصري الدكتور يحيى حامد إن كافة مشكلات المستثمرين العرب وبالأخص مستثمري السعودية سيتم التوصل إلى حلول نهائية لها. وأضاف أنه بنهاية اليوم الأحد ستكون كل مشكلات المستثمرين السعوديين قد تم حلها تماماً.

وقال: "إن النائب العام في مصر اطلع على الأوراق القانونية للمستثمرين السعوديين في البورصة المصرية، وتبين أن المشكلة إدارية، وبناء على ذلك أعطى تعليمات بمعالجة قضية المستثمر فايز زقزوق"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وتأتي تصريحات حامد قبل انطلاق أكبر مؤتمر من نوعه في مصر حول آفاق الاستثمار العربي، برعاية البنك الإسلامي للتنمية، يفتتحه رئيس الوزراء المصري هشام قنديل صباح الثلاثاء المقبل، بحضور وزراء الاستثمار والتجارة والصناعة والبترول في مصر، وأكثر من 25 مستثمراً من المملكة، لبحث الفرص الواعدة للاستثمار في مصر، وطرح المزايا الجديدة للاستثمار التي أعدتها وزارة الاستثمار.

واستعرض وزير الاستثمار ما تم حله من مشكلات للمستثمرين السعوديين، فقال: إنه تم حلّ أزمة شركة "النصر" لإنتاج الألومنيوم التي يمتلك مستثمران سعوديان 50%، منها، لتضاف هذه الشركة إلى شركات مستثمرين سعوديين أخرى تم حل مشكلاتها في مصر، حيث انتهت قضية المستثمرين السعوديين، بمشاركة فايز جميل، في الشركة بنسبة 34%، وأحمد جميل بنسبة مشاركة 16%، بعد المطالبة بإحضار الإثباتات الرسمية، بعد طلب النائب العام المصري.

كما تم حل مشكلة المستثمر عبدالإله كعكي في مشروع شركة النوبارية لإنتاج البذور "نوبا سيد"، حيث وقع وزير الزراعة على خطاب تسليم المشروع إلى الكعكي، وبقي الآن إجراءات التسليم التي ستتم في أسبوع.

وكان قد تم من قبل حلّ مشكلات أرض شيراتون الغردقة، المملوكة للشركة السعودية للاستثمار، والشركة السعودية المصرية للبتروكيماويات، كما تم حل مشكلة المستثمر ناصر القزاز، وكذلك مشكلة مول العرب في مدينة السادس من أكتوبر، لتنتهي مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر.