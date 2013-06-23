4.9 مليون حساب فيسبوك سعودي تنجو من أنونيموس

أكد محمد العبد الله الرئيس التنفيذي لشركة "سوشال هب" أحد شركاء "فيسبوك" في السعودية أن مستخدمي فيسبوك في السعودية البالغ عددهم حتى إعداد هذا الخبر 4.9 مليون مستخدم، لم يتضرروا من عملية القرصنة التي هاجمت بعض خوادم الشبكة الاجتماعية.

تأتي تلك التصريحات، التي نشرتها صحيفة الاقتصادية السعودية، مخالفة للبيان الصحافي الذي نشرته "فيسبوك" أمس الأول بوجود خلل في قواعد بياناتها أو النظام، نتج عنه تسرب لأرقام وعناوين أكثر من ستة ملايين، مؤكدا أن "أنونيموس" نسبت لنفسها الهجمات التي حصلت يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح العبد الله أن الدول التي تأثر مستخدموها من عملية القرصنة هي الأرجنتين، البرازيل، كندا، كوستاريكا، فرنسا، إيطاليا، النرويج، الفلبين، بريطانيا، والولايات المتحدة، في الوقت الذي أكد فيه أن عدد المستخدمين السعوديين حتى وقت إعداد هذا الخبر تجاوز 4.9 مليون مستخدم لم يتأثر أي منهم من هذا الخلل.

وقال "الأربعاء الماضي الـ 16 من هذا الشهر استطاعت مجموعة أنوينموس حسب تأكيدها بالولوج إلى قواعد بيانات الشبكة الاجتماعية فيسبوك، وإلغاء صلاحيات ظهور قوائم الاتصال لأكثر من ستة ملايين مستخدم، نتج عنها عدة سلبيات".

وأضاف "تفاجأ عدد من المستخدمين بعدم تمكن من الوصول إلى قوائم جهات الاتصال في حسابه، والبعض الآخر استقبل رسائل اعتذار من الشركة تفيد بوجود خلل، فيما ظهر عن البعض عدد مهول من قوائم الاتصال المسربة".

في المقابل قامت "فيسبوك" بإرسال رسائل اعتذار لمستخدميها المتضررين ولبعض غير المتضررين، قالت فيها إن عطلاً في برنامج داخل الشبكة الاجتماعية أدى إلى تقاسم غير متعمد لأرقام هواتف وعناوين البريد الإلكتروني لستة ملايين مستخدم.

أوضحت إدارة "فيسبوك" في مذكرة أن العطل لم يؤد إلى كشف أي معلومات مالية، مؤكدةً أنه لا دليل على أن العطل استخدم بنية سيئة. وأضاف موقع التواصل الاجتماعي أنه "يشعر بالاستياء والإرباك" بعد هذه المشكلة.