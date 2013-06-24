مصر تطرح 14 كيلومتراً للاستثمار لجذب 4.5 مليار دولار

قال وزير الاستثمارالمصري يحيى حامد، الاثنين، إن مصر ستطرح 14 كيلومتراً مربعاً في منطقة شمال غرب خليج السويس للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب لجذب استثمارات تصل إلى 4.5 مليار دولار.

وقال حامد للصحافيين في حفل الإعلان عن طرح المنطقة للاستثمار إن الأراضي المطروحة ستكون بحق الانتفاع لمدة 45 عاماً، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ويستهدف مشروع تنمية شمال غرب خليج السويس إقامة ما بين 350 و370 مصنعاً بتكلفة استثمارية تتراوح بين 2.8 و4.5 مليار دولار.

وأضاف حامد أن استثمارات البنية التحتية المستهدفة في تلك المنطقة تبلغ 500 مليون دولار، وأوضح أنه سيتم إعفاء المطورين في المنطقة من الجمارك والضرائب وضريبة المبيعات.

ويهدف المشروع إلى توفير 64 ألف فرصة عمل مباشرة.

وتوقع الوزير الانتهاء من تطوير المنطقة المطروحة للاستثمارخلال عشرة أعوام.

وقال إن الصناعات المستهدفة في المنطقة هي البتروكيماويات وتجميع السيارات والأدوية ومواد البناء واللوجيستيات.