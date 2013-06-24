61% من المستهلكين غير راضين عن وكلاء السيارات بالسعودية

كشف استطلاع أجرته وزارة التجارة والصناعة السعودية أن 61% من المستهلكين غير راضين عن مستوى الخدمات التي تقدمها وكالات السيارات في السعودية.

وخلص استطلاع أجرته الوزارة لقياس مستوى الرضا عن خدمات وكالات السيارات داخل المساودية أن 11% فقط كانوا راضين عن خدمات الوكالات، فيما قال 28% إنهم راضون إلى حد ما.. والغالبية كانوا غير راضين.

ونشر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة نتائج الاستطلاع بأسماء الوكالات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني الرسمي إنها تعتزم التواصل مع الشركات المصنعة لإطلاعها على نتائج الاستبيان، وإنها ستطالبها بالتواجد بشكل مباشر في السعودية لمراقبة أداء وكلائها بما يضمن تحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة.