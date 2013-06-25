الصندوق السعودي للتنمية موَل 518 مشروعاً منذ بدء نشاطه

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن الصندوق السعودي للتنمية واصل جهوده ومساهماته التنموية خلال العام الماضي 2012، وقدم تمويلات لـ24 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً بقيمة إجمالية تجاوزت 4111 مليون ريال.

ولفت العساف إلى أن إجمالي عدد المشاريع والبرامج الإنمائية التي أسهم الصندوق في تمويلها منذ بدء نشاطه وحتى نهاية العام الماضي بلغت 518 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً، بقيمة إجمالية قاربت 40000 مليون ريال، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وقال العساف في تقديمه للتقرير السنوي لصندوق التنمية السعودي 2012، إنه على الرغم من أن العام الماضي كان مليئاً بالتحديات الإقتصادية والسياسية التي عكست الكثير من الأزمات والسلبيات على مختلف مناطق العالم، كأزمة الغذاء وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وزيادة أعداد السكان وانتشار الكوارث الطبيعية والاضطرابات الشعبية إلا إن الصندوق قام بدوره.

وتضمن التقرير السنوي للصندوق، الذي تلقت وكالة الأنباء السعودية نسخة منه، رصداً لمساهمات الصندوق في تمويل المشاريع والبرامج الإنمائية في الدول النامية ودعمه للصادرات الوطنية غير النفط الخام للمملكة استمراراً لدوره المتمثل بمساعدة حكومات وشعوب تلك الدول من أجل الارتقاء بمستوى معيشتها ورخائها من ناحية، ومن أجل تعزيز ودعم التنمية الاقتصادية للمملكة من ناحية أخرى.