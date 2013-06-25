ترحيل 200 ألف عامل يمني مخالف من السعودية

أكد طه محمد الحميري رئيس مجلس التنسيق الأعلى للجالية اليمنية في السعودية، ورئيس الجالية في الرياض، أنه تم ترحيل أكثر من 200 ألف يمني خلال المهلة التصحيحية على مستوى مناطق السعودية كافة.

وبيّن في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية، أن الرحلات البرية من السعودية إلى اليمن ميسرة، حيث تتجاوز الـ 20 حافلة يومياً، تحمل كل منها نحو 50 يمنيا، أي أن العدد المغادر يوميا يصل إلى نحو ألف يمني، لافتاً إلى أن المخالفين من اليمنيين يتمركزون في المنطقة الجنوبية وجدة، فيما تأتي الرياض أقل عدداً بالنسبة لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل.

وتسعى سفارات الدول التي لها عمالة في السعودية إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية عبر حث مواطنيها وتسهيل إجراءاتهم وخاصة بالحصول على وثائق سفر خلال الفترة التي أقرتها الحكومة السعودية.

وتعد العمالة اليمنية ثالث أكثر الجنسيات تصحيحاً لأوضاعها، من حيث نقل الخدمات وتعديل المهن.

وأشار الحميري إلى أن السفارة اليمنية في الرياض تستقبل يومياً خلال الفترة المسائية آلاف اليمنيين مجهولي الهوية الراغبين في السفر إلى بلدهم، لافتاً إلى أن الفترة النهارية تم تخصيصها للعمالة النظامية.