تكلفة التأمين على سندات مصر عند أعلى مستوياتها تاريخياً

قفزت تكلفة التأمين على الديون السيادية أو Credit Default Swap إلى مستويات قياسية في ظل مخاوف بشأن الاضطرابات السياسية.

وبحسب بيان مؤسسة Markit فإن تكلفة التأمين على الديون لأجل 5 سنوات ارتفعت بواقع 80 نقطة أساس.

ويعني ارتفاع تكلفة التأمين على الديون لأجل 5 سنوات، ما يشير إلى أن تكلفة التأمين على 10 ملايين دولار من ديون مصر بلغت 847 ألف دولار.

تجدر الإشارة إلى أن المعارضة تدعو إلى مظاهرات حاشدة للمطالبة باستقالة الرئيس محمد مرسي في 30 من يونيو الجاري الذي يوافق مرور عام على تنصيبه، فيما رد عليه مؤيدو الرئيس مرسي بتنظيم مظاهرات مضادة.