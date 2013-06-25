60 جهة تعرض 32 ألف وظيفة للسعوديين في معرض "توطين"

أكد حسن دحلان، الأمين العام بالإنابة لغرفة جدة، أن الصورة الذهنية عن الشباب السعودي تغيرت لدى الشركات والمؤسسات، بعد مشاهدتها للإقبال الكبير على الوظائف المطروحة في معرض "توطين" الرابع في جدة.

وأضاف، في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية، أن عدد المتقدمين للوظائف وصل إلى أكثر من 15 ألف متقدم للوظائف، وأن عدد ما طرح من الوظائف تجاوز 32 ألف وظيفة، قدمتها 60 جهة شاركت في المعرض الذي اختتم فعالياته أمس الأول.

وبين أن دور الغرفة لن ينتهي بانتهاء المعرض، حيث تم تكليف الشركة المنظمة بمتابعة طلبات المتقدمين للتوظيف لمدة عام كامل، متمنيا أن يحقق المعرض ما رسم له من أهداف.

وتابع دحلان قائلا: "تم إطلاق مبادرة من قبل صالح كامل رئيس الغرفة التجارية والصناعية في جدة لإيجاد 50 ألف فرصة عمل في دورة مجلس الإدارة الحالي، وقد توصلنا في الوقت الحالي إلى 30 ألف منها قبل إقامة المعرض هذا العام، وعبر المعرض نتوقع أن تنتهي هذه الدورة ونحقق الهدف الذي وضعناه في مركز الموارد البشرية في غرفة جدة".

وذكر أمين غرفة جدة أن تقديم الشباب في المعرض لا يعني "القبول النهائي"، وأن جميع من تقدم وتطابقت مؤهلاته وخبراته مع الوظيفة المتاحة سيتم قبوله، مضيفا أن لجنة الموارد البشرية في الغرفة، والشركة المنظمة للمعرض، سيتابعان الطلبات التي قدمت للشركات لمدة عام كامل.

وعن عزوف الشباب عن الوظائف المهنية والخدمية، أوضح أن هذه الثقافة قد تغيرت لدى الشباب، حيث رأى بنفسه سعوديين يشتغلون في المطاعم والفنادق والمراكز التجارية، مؤكدا أن الشباب السعودي قادر على العمل في أي وظيفة متاحة له ودخلها يتناسب مع رغباته.