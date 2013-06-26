الإمارات تستقطب تدفقات استثمارية بـ10 مليارات دولار

كشف تقرير حديث صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) عن نمو تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى الإمارات بحوالي 25% في العام الماضي، لتصل إلى 10 مليارات دولار (7 .36 مليار درهم)، لتحتل بذلك المركز الثالث بين أكبر الدول المضيفة للاستثمارات الخارجية المباشرة في 2012 على مستوى دول غرب آسيا.

وجاءت الإمارات كذلك في المركز الرابع على مستوى دول غرب آسيا من حيث حجم تصدير الاستثمارات الخارجية المباشرة في 2012، إذ نمت تدفقاتها الاستثمارية بحسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2013 بحوالي 17% في العام الماضي إلى 2،54 مليار دولار (32 .9 مليار درهم)، وفقا لصحيفة "الخليج".

وصنف "الأونكتاد" الإمارات في المرتبة 13 بين أكثر الاقتصادات القادرة على استقطاب الاستثمارات للفترة من 2013 إلى 2015 . وتصدرت القائمة الصين ثم الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا والهند وكندا وكوريا وروسيا ثم إيطاليا وهولندا، وفي المركز 14 جاءت تركيا.

ووفقاً لتقديرات "الأونكتاد" وصل المخزون التراكمي لتدفقات الاستثمارات الخارجية إلى الإمارات إلى حوالي 01 .95 مليار دولار (7 .348 مليار درهم) في العام الماضي، وذلك مقارنة بحوالي 07 .1 مليار دولار (93 .3 مليار درهم) عام 2000 و751 مليون دولار (2،76 مليار درهم) في 1990.

وبلغت قيمة المخزون التراكمي لتدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة من الإمارات حوالي 27 .60 مليار دولار (21 .221 مليار درهم) مع نهاية العام الماضي . مقابل حوالي 94 .1 مليار دولار في 2000 وما لايزيد على 14 مليون دولار عام 1990.

وقال التقرير أن الإمارات تعد من أكبر الدول النامية المصدرة للاستثمارات الخارجية المباشرة على مستوى العالم .

اعتبر تقرير (الأونكتاد) أن الإمارات واحدة من أكثر 10 اقتصادات في العالم استطاعت الحفاظ على نموذج الاستثمار المستدام على مدى العقد الماضي ومعها البرازيل والصين والهند وماليزيا وكوريا وتايلاند وفيتنام وجنوب إفريقيا.

ووصلت قيمة صفقات الدمج والحيازة التي تم من خلالها بيع أصول من داخل الدولة حوالي 216 مليون دولار (72 .792 مليون درهم) في ،2012 مقابل 373 مليون دولار (37 .1 مليار درهم) هي قيمة الصفقات التي اشترت عبرها شركات من الدولة استثمارات في الخارج.

وصلت القيمة الإجمالية للمشاريع الجديدة الممولة باستثمارات خارجية مباشرة في الإمارات حوالي 71 .16 مليار دولار (33 .61 مليار درهم) في العام الماضي مقابل 95 .15 مليار دولار (54 .58 مليار درهم) في 2011 وفقاً لتقرير “الأونكتاد”.

وفي الوقت نفسه وصلت قيمة المشاريع الجديدة باستثمارات إماراتية في الخارج إلى 12 مليار دولار (22 .44 مليار درهم) في 2012 مقابل 62 .11 مليار دولار (65 .42 مليار درهم) في 2011.