الإمارات تستأثر بـ20% من سوق الطيران الخاص بالمنطقة

استأثرت الإمارات بأكثر من 20% من سوق الطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط، بحسب ما ذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وبحسب تقديرات لشركة "برايفت جت تشارتر" للوساطة في قطاع تأجير الطائرات الخاصة في العالم، أفادت بأن رجل الأعمال في الإمارات يقوم بـ10 رحلات طيران خاص سنوياً، كمعدل عام.

وقال هيو كورتناي، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة "تعد برايفت جت من أضخم شركات الوساطة المستقلة في قطاع تأجير الطائرات الخاصة في العالم، وتدرك أهمية السوق الإماراتي الذي يمثل حوالي 20% من حجم أعمالها من سوق الشرق الأوسط، مما استوجب ترقية هذه البوابة الإلكترونية الخاصة بالسوق الإماراتي، والتي توفر باللغتين الإنجليزية والعربية، قائمة من الخدمات النوعية التي يحتاجها عملاؤنا لحجز رحلاتهم الخاصة بالطيران الخاص".

وأضاف "باتت المؤسسات الكبيرة تفضل نقل كبار مسؤوليها عبر استئجار الطائرات لتكلفتها الاقتصادية المجدية ومرونتها اللوجستية مقارنة بوسائل النقل الجوي التقليدية، بحسب بيان الشركة".

وقال روس كيلي، المدير التنفيذي لـ"برايفت جت تشارتر" في الشرق الأوسط: "تصل الشركة إلى شبكة واسعة من أساطيل الطائرات الخاصة في العالم، ونحن الشركة الوحيدة في العالم التي تمتلك بوابات إلكترونية خاصة بثماني لغات تشمل اللغة العربية".

وأضاف "تسهم بوابة الشركة الإلكترونية التي تمت ترقيتها اليوم في تعزيز معدلات الطلب على خدماتنا من قاعدة عملائنا في دولة الإمارات".

وتملك "برايفت جت تشارتر" حالياً شبكة مكاتب دولية في كل من المملكة المتحدة وفرنسا، إضافة إلى منطقة الشرق الأوسط من خلال مكتبها الإقليمي في دبي وتواجدها في جدة.