الكويت: ربع مليار دولار لمدينة الحرير..وتبنى في 15 عاما

رغم أن مشروع "مدينة الحرير" في الكويت ليس وليد اليوم، إنما تخطط له حكومات سابقة منذ سنوات طويلة، فإن الحكومة الحالية يبدو أنها عازمة على الدخول في مرحلة التنفيذ.

ووفقاً لصحيفة "الوطن" الكويتية، فقد أكد الشيخ محمد العبدالله، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن مشروع مدينة الحرير هو المشروع الإعماري الأكبر في الخليج بتكلفة تتراوح بين 270-250 مليار دولار أي أكثر من ربع تريليون دولار.

وقال العبدالله إنه سيتم الانطلاق في تشييد المدينة خلال السنوات الخمس المقبلة بعد تمرير ميزانيتها في البرلمان المقبل، مضيفاً أن الإعمار سيستمر فيها 15 عاماً، وستكون مدينة الحرير متكاملة يقطنها أكثر من 700 ألف شخص ومصممة بأكثر وسائل الاتصالات والتقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن المدينة ستكون أعجوبة ومعلماً ليس على مستوى الكويت أو الخليج بل على مستوى ما هو أكبر.

وأقر العبدالله بأن الكويت تخلفت قليلاً في مجال الإعمار والتنمية بما لا يتناسب مع مكانتها، ربما بسبب التشريعات أو أسباب أخرى لا أحد يجهلها.

وأضاف العبدالله أن الحكومة مصممة على محاربة الفساد بشكل جذري، مشيراً إلى إقرار مجلس الوزراء لرئيس مجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد التي يقع على عاتقها اجتثاث الفساد وفضحه ووضع آليات لسقف الذمة المالية والعقارية تفادياً لأي كسب غير مشروع أو استغلال المنصب للثراء.

وزاد العبدالله حول القوانين المتعلقة بالاسثمارات أن في الـ18 شهراً الماضية من عمر الحكومة والبرلمان تم تمرير العديد من التشريعات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية والخصخصة والاتصالات والعمالة الأجنبية وغيرها التي لها دور في تعزيز التنمية والاقتصاد، والتي كانت حبيسة الأدراج في الفترة السابقة، متمنياً من البرلمان المقبل أن يسير في الاتجاه نفسه، لا سيما أن غياب تلك التشريعات عطل العديد من الاستثمارات والتعمير والتنمية.